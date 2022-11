Pagelle Frosinone-Cagliari 2-2: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti ed il tabellino di Frosinone-Cagliari 2-2, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I sardi la sbloccano dopo quattordici minuti con Luvumbo, che beffa Ravanelli e Turati in velocità ed insacca a porta vuota. I padroni di casa reagiscono poco dopo la mezzora. Garritano effettua un grande lancio dalla metà campo e pesca la testa di Rohdèn, che punisce Radunovic pareggiando i conti.

A metà ripresa a rompere l’equilibrio ci pensa Roberto Insigne, che si accentra dalla destra e lascia partire un meraviglioso tiro a giro con il suo mancino imprendibile per l’estremo difensore degli isolani. Nel finale il Cagliari trova un incredibile pareggio con il rigore trasformato da Lapadula, ingenuamente sbracciato in area da Mazzitelli. A tempo scaduto viene annullato anche un gol a Pavoletti per posizione di fuorigioco all’inizio dell’azione dello stesso Lapadula. Di seguito il tabellino ed i voti della partita.

TABELLINO E VOTI FROSINONE-CAGLIARI

FROSINONE (4-4-2): Turati 5,5; Sampirisi 6, Lucioni 6,5, Ravanelli 5,5, Cotali 5,5 (61′ Insigne 7,5); Mazzitelli 5, Boloca 6,5, Garritano 6,5 (77′ Lulic sv), Rohdèn 7 (77′ Bocic sv); Mulattieri 6,5 (88′ Borrelli sv), Moro 5,5 (61′ Frabotta 6,5). Allenatore: Grosso F. 6,5

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 6,5; Di Pardo 6 (82′ Pavoletti sv), Capradossi 6, Obert 5,5, Carboni 6 (55′ Barreca 6); Rog 6 (73′ Mancosu 6), Viola 6 (55′ Makoumbou 5,5), Kourfalidis 6,5, Nandez 6,5; Lapadula 6,5, Luvumbo 6,5 (82′ Deiola sv). Allenatore: Liverani F. 6,5

ARBITRO: Fabbri M. 6,5

RETI: 14′ Luvumbo, 32′ Rohdèn, 67′ Insigne, 90+4 rig. Lapadula

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

AMMONITI: Carboni, Insigne, Nandez, Mazzitelli

ANGOLI: 4-6

RECUPERO: 5′ st