Pagelle Crotone-Vicenza 0-1, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Andrea Bellini

Le pagelle di Crotone-Vicenza, con i voti e il tabellino della sfida valida per la 14esima giornata di Serie B 2021/2022. Ad aggiudicarsi tre punti pesantissimi in chiave salvezza sono gli ospiti, grazie alla rete di Giacomelli al 67′. Grande merito a Brocchi, che inserendo l’esterno e Meggiorini ha cambiato volto al match, permettendo ai suoi di trovare la seconda vittoria in campionato. Si allunga a sei, invece, la striscia di partite senza vittorie per i calabresi.

PAGELLE E TABELLINO

CROTONE (4-3-3): Festa 6.5; Sala 6 (72′ Giannotti), Cuomo 5.5, Canestrelli 6, Nedelcearu 5.5 (72′ Molina 5); Donsah 6 (57’ Zanellato 5.5), Benali 5, Estevez 6; Kargbo 6 (46’ Maric 6), Oddei 6 (81′ Borello sv), Mulattieri 5.

A disposizione: Saro, Pasqua, Mondonico, Paz, Schirò, Rojas, Vulic.

Allenatore: Marino 5.5.

VICENZA (4-2-3-1): Grandi 6; Bruscagin 5.5, Brosco 6, Padella 6.5, Calderoni 6 (81′ Sandon sv); Zonta 6, Ranocchia 6.5 (81′ Taugourdeau sv); Di Pardo 5.5 (72′ Pontisso 5.5), Proia 5.5 (63’ Meggiorini 6.5), Dalmonte 6 (63’ Giacomelli 7); Diaw 7.

A disposizione: Bresolin, Pizzignacco, Ierardi, Pontisso, Rigoni, Longo, Paoloni.

Allenatore: Brocchi 7.

ARBITRO: Giua 7

RETI: 67’ Giacomelli

AMMONITI: Ranocchia, Oddei, Benali.

ESPULSI: -.

NOTE: serata limpida ma ventosa, terreno in buone condizioni. Corner: 9-2. Recupero: 0’ pt; 5′ st.