Pagelle Cosenza-Benevento 1-0: voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Christian Poliseno

Serie B 2018-2019 Logo

Gara intensa a Cosenza tra Cosenza e Benevento che termina con una vittoria casalinga per 1-0. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca nel secondo tempo con il gol di Camporese, l’ex della gara. Cosenza che sale in diciassettesima posizione e può ancora sperare nella salvezza, o quanto meno nei play out. Benevento sempre quinto.

COSENZA (3-5-2): Matosevic 6.5; Camporese 7.5 (90′ Zilli), Rigione 6, Valsanen 6.5; Di Pardo 6.5 (90′ Liotti), Gerbo 5.5 (63′ Kongolo 6), Carraro 6, Florenzi 6, Situm 6.5; Larrivey 5 (73′ Pandolfi 5.5), Caso 5.5. In panchina: Sarri, Vigorito, Venturi, Hristov, Palmiero, Vallocchia, Ndoj, Arioli Allenatore: Bisoli 6.5.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari 6.5; Elia 6.5 (72′ Moncini 6), Vogliacco 6.5, Barba 6, Letizia 6.5; Ionita 5.5 (84′ Ionita sv), Viviani 6.5, Acampora 6.5; Improta 5.5, Forte 5.5, Farias 6 (64′ st Tello 5.5). In panchina: Manfredini, Gyamfi, Foulon, Masciangelo, Pastina, Petriccione, Talia, Insigne, Sau. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno 7

RETE: 87′ Camporese

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Elia, Larrivey

Angoli: 3-4

Recupero: 1′ pt, 5’ st.