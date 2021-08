Pagelle Cittadella-Crotone 4-2, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Antonio Sepe

Serie B 2018-2019 Logo

Le pagelle e il tabellino di Cittadella-Crotone, partita valida per la seconda giornata della Serie B 2021/2022 e terminata 4-2. Seconda vittoria consecutiva per i veneti, protagonisti di un ottimo inizio di campionato e trascinati quest’oggi dalla coppia Baldini-Okwonkwo. Inutile per il Crotone il terzo gol in due gare di Mulattieri, che non permette agli uomini di Modesto di evitare la sconfitta. Secondo successo consecutivo per i padroni di casa, mentre i pitagorici restano a quota 1 in classifica. Ecco le nostre pagelle del match.

PAGELLE E TABELLINO

Cittadella (4-3-3): Kastrati 6.5; Cassandro 5 (57′ Pavan 6), Frare 6, Adorni 6.5, Benedetti 6; Vita 6.5 (76′ Icardi 6), Danzi 5.5 (57′ Mattioli 6), Branca 6; Antonucci 6.5 (69′ Tavernelli 6), Okwonkwo 7 (76′ Tounkara 6), Baldini 7.5.

All. Edoardo Gorini 7

Crotone (3-4-2-1): Festa 6.5; Visentin 5.5 (76′ Canestrelli 6), Mondonico 5, Nedelcearu 6.5; Molina 5.5, Benali 6, Vulic 5.5 (85′ Donsah sv), Sala 6 (67′ Mogos 5.5); Borello 6 (67′ Maric 6), Kargbo 5.5; Mulattieri 6.5.

All. Francesco Modesto 5.5

ARBITRO: Zufferli 6.

RETI: 19′ Okwonkwo, 29′ Nedelcearu, 63′ Baldini, 66′ Baldini rig., 68′ Mulattieri, 74′ Adorni.

AMMONITI: Cassandro, Borello, Vulic.

ESPULSI: -.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Calci d’angolo: 4-2 per il Crotone. Recupero: 0’ pt; 3’ st.