Pagelle Cittadella-Como 2-2, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Andrea Bellini

Serie B 2018-2019 Logo

La pagelle di Cittadella-Como, con i voti ai protagonisti e il tabellino della sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Partita per larghi tratti non spettacolare ma assolutamente piena di emozioni nel finale, in cui il Como recupera due gol grazie a Gabrielloni e al rigore trasformato da La Gumina in pieno recupero. Termina 2-2, con i padroni di casa che erano andati sul doppio vantaggio con Baldini e Branca.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 7; Mattioli 6.5, Frare 5.5, Adorni 5.5, Donnarumma 6; D’Urso 6 (dal 31′ st Okwonkwo 5.5), Danzi 6 (dal 31′ st Vita sv), Branca 6.5; Antonucci 6 (dal 21′ st Mazzocco 5.5); Beretta 5.5 (dal 21′ st Tavernelli 6), Baldini 7.5 (dal 43′ st Perticone sv). A disposizione: Maniero, Benedetti, Cuppone, Smajlaj, Mastrantonio, Cassandro.

All. Gorini 6.

COMO (4-4-2): Facchin 6; Vignali 6, Scaglia 5.5, Solini 6, Ioannou sv (dal 10′ pt Luvumbo 6.5 e dal 38′ st Peli sv); Iovine 6.5, Bellemo 6, Kabashi 6 (dal 17′ st Arrigoni 6), Parigini 6; Gliozzi 5.5 (dal 17′ st Gabrielloni 7), La Gumina 7. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, H’Maidat, Bovolon.

All. Gattuso 6.

Arbitro: Abbattista di Molfetta 6.5.

RETI: 14′ Baldini, 46′ Branca, 75′ Gabrielloni, 94′ (r) La Gumina

NOTE – Ammoniti: Bellemo, Adorni, Parigini, Branca, Mattioli. Angoli: 4-3.