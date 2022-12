Le pagelle di Cagliari-Parma, con i voti e il tabellino della sfida valida per la quindicesima giornata della Serie B 2022/2023. Ne esce un pareggio che fa più contenti i ducali rispetto ai sardi, che invece perdono un’occasione per accorciare le distanze proprio dagli avversari odierni. Termina 1-1 con un gol per tempo. Sblocca la partita Camara in chiusura di prima frazione, con un colpo di testa agevolato dalla marcatura tutt’altro che stretta di Barreca; pareggia i conti Pavoletti in avvio di ripresa, sfruttando uno sfortunato errore di Chichizola, che scivola mentre controlla la palla con i piedi.

LA CRONACA

RISULTATI E CLASSIFICA

PAGELLE CAGLIARI-PARMA, VOTI E TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 6.5; Di Pardo 5.5, Capradossi 6, Olbert 6, Barreca 6; Nandez 6.5 (80′ Luvumbo sv), Viola 6 (65′ Deiola 6), Makoumbou 5.5, Kourfalidis 5.5 (92′ Lella); Pavoletti 7, Lapadula 6.5

In panchina: Aresti, Zappa, Dossena, Altare, Carboni, Goldaniga, Falco, Pereiro, Millico

Allenatore: Liverani 6

PARMA (4-4-1-1): Chichizola 6.5; Del Prato 5.5, Osorio 5.5, Balogh 6, Oosterwolde 6; Camara 7 (72′ Benedyczak 6), Juric 6 (72′ Estevez 6), Vazquez 6.5, Man 6.5 (65′ Mihaila 6); Bernabé 6 (80′ Bonny sv); Inglese 6.5 (80′ Tutino sv)

In panchina: Santurro, Corvi, Coulibaly, Circati, Valenti, Zagaritis, Hainaut

Allenatore: Pecchia 6

ARBITRO: Ferrieri Caputi 6

RETI: 44′ Camara, 54′ Pavoletti

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Chichizola, Pavoletti, Nandez, Juric, Osorio. Angoli: . Recupero: 3’ pt, 3’ st.