Pagelle Brescia-Parma 0-2: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, il tabellino e i voti di Brescia-Parma 0-2, posticipo della diciassettesima giornata di Serie B 2022/2023. Dopo 16′ c’è il vantaggio: Vasquez avvia l’azione, Valenti crossa e scarica per Man che col mancino riesce a battere Lezzerini. Nella ripresa, al 62′, Clotet si gioca il triplo cambio al 62′: Galazzi, Labojko e Bianchi dentro. Nel finale l’occasione più nitida dei padroni di casa ce l’ha Moreo, ma il suo colpo di testa è alto. La partita – condizionata anche da una nebbia fitta per tutto il secondo tempo – scorre via sul binario più favorevole per gli uomini di Pecchia. E nel finale c’è spazio per il raddoppio di Bonny. Il Parma sale al quinto posto in classifica, il Brescia vede la crisi e scende al settimo.

Brescia (4-4-2): Lezzerini 5.5; Karacic 6, Cistana 5.5 (80′ Pace sv), Adorni 6, Mangraviti 5; Benali 6 (62′ Bianchi 6), Viviani 5.5 (62′ Labojko), Van De Looi 5, Ndoj 6 (62′ Galazzi 6); Moreo 6, Ayé 5.5.

A disposizione: Andrenacci; Papetti, Jallow; Nuamah, Olzer.

Parma (4-3-3): Chichizola 6; Osorio 6, Balogh 6, Del Prato 7, Valenti 6; Estevez 6, Bernabè 6 (74′ Coulibaly sv), Juric 6.5; Vazquez 6, Tutino 6.5 (63′ Bonny 7), Man 7 (74′ Hainaut 6).

A disposizione: Santurro, Corvi, Circati, Zagaritis, Kiala.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco 6

RETI: 16′ Man, 95′ Bonny

NOTE: serata piovosa con nebbia, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Man, Ndoj, Benali, Del Prato, Galazzi, Mangraviti, Bonny. Angoli: 6-3. Recupero: 2′ pt, 5′ st.