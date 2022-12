Pagelle Benevento-Palermo 0-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Benevento-Palermo 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della quindicesima giornata di Serie B 2022/2023. Dopo un primo tempo tutto tranne che spettacolare, nella ripresa Brunori sblocca il punteggio in quella che era la partita tra due deluse dopo questo primo terzo di campionato. La reazione dei sanniti c’è ma non è convinta e così il risultato non muta. Di seguito le pagelle della sfida.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari 6; Letizia 6, Leverbe 5.5 (39′ st Pastina sv), Capellini 5, Masciangelo 5; Viviani 5.5 (14′ st Schiattarella 6), Acampora 5.5; Improta 5.5, La Gumina 5.5 (20′ st Kubica 5), Farias 5 (14′ st Simy 5); Forte 5 (14′ st Tello 5.5). In panchina: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Thiam Pape, Foulon, Basit, Koutsoupias. Allenatore: Cannavaro 5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6, Sala 6 (27′ st Crivello); Segre 6, Gomes 6.5, Damiani 6 (23′ st Broh 6); Valente 6 (27′ st Vido 6), Brunori 7 (36′ st Marconi sv), Di Mariano 6 (36′ st Soleri sv). In panchina: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Stulac, Devetak, Lancini. Allenatore: Corini 7.

ARBITRO: Baroni di Firenze 6.

RETI: 8′ st Brunori.

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni, spettatori 9000 circa. Ammoniti: Gomes, Acampora, Broh, Kubica, Angoli: 6-1. Recupero: 0′; 7′.