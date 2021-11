Pagelle Benevento-Brescia 0-1: voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Andrea Bellini

Le pagelle di Benevento-Brescia, con i voti e il tabellino del big match dell’undicesima giornata di Serie B 2021/2022. Lo spettacolo offerto dalle due formazioni in realtà non è stato all’altezza delle aspettative, con i due attacchi che hanno fatto fatica ad esprimersi al meglio. Le occasioni sono tutte arrivate nel finale: Brignola calcia a lato un rigore in movimento all’84’, mentre Tramoni non sbaglia dopo aver rubato palla ad un distratto Letizia all’89’. Termina quindi 0-1, con le Rondinelle che salgono momentaneamente al primo posto insieme al Pisa a 21 punti. Ecco quindi il tabellino e i nostri voti ai protagonisti.

CRONACA DELLA PARTITA

TABELLINO e PAGELLE

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini 6.5; Letizia 5, Glik 6, Barba 6, Foulon 5.5 (81’ Mascinagelo sv); Calò 5.5 (60’ Acampora 6), Viviani 5.5; Insigne 5.5 (60’ Brignola 5), Sau 5 (69’ Elia 5.5), Ionita 6 (81’ Tello sv); Lapadula 6.5.

In panchina: Muraca, Vokic, Vogliacco, Di Serio, Moncini, Rossi, Pastina.

Allenatore: Caserta 6.

BRESCIA (4-3-3): Joronen 6.5; Mateju 5.5, Cistana 6.5, Chancellor 6, Pajac 6; Bertagnoli 6.5 (73’ Leris 6), Cavion 6 (46’ Van De Looi 6), Bisoli 5.5; Spalek 5.5 (82’ Jagiello sv), Palacio 6 (73’ Tramoni 7), Bajic 5 (61’ Moreo 6).

In panchina: Perrilli, Linner, Karacic, Mangraviti, Huard, Olzer, Papetti.

Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Giacomelli 6.5.

RETI: 89’ Tramoni.

AMMONITI: Chancellor, Foulon, Van De Looi, Barba, Bisoli.

ESPULSI: -.

NOTE: giornata soleggiata e leggermente velata, terreno in buone condizioni. Corner: 9-6. Recupero: 1’ pt; 4’ st.