Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bari-Modena 4-1, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra di Michele Mignani sconfigge nettamente il Modena grazie alle reti di Botta, Folorunsho, all’autogol di Cittadini e la rete di Di Cesare. Inutile il gol di Thiaw a tempo scaduto. Con questo successo i pugliesi blindano il terzo posto raggiungendo quota 29 punti, a -3 dalla Reggina seconda e con lo scontro diretto da giocare la settimana prossima in Calabria. Il Modena invece interrompe una striscia di cinque risultati utili e rimane ferma a quota 21 punti.

BARI (4-3-2-1): Caprile 7.5; Dorval 6, Di Cesare 7, Vicari 6.5, Mazzotta 6.5 (37’st Pucino sv); Maita 7, Maiello 5, Benedetti 7 (37’st Terranova sv); Botta 7.5 (31’st Bellomo sv), Folorunsho 7.5 (31’st Scheidler sv); Antenucci 6 (17’st Mallamo 6). In panchina: Frattali, D’Errico, Salcedo, Zuzek, Ceter, Bosisio, Cangiano. Allenatore: Mignani 7.5.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 5; Coppolaro 5.5, Cittadini 4.5 (16’st Oukhadda 6), Pergreffi 5, Renzetti 6 (38’pt Azzi 6); Magnino 5, Gerli 5, Armellino 5.5 (1’st Bonfanti 5); Tremolada 5.5 (24’st Gargiulo sv), Falcinelli 5 (16’st Mosti 5); Diaw 6. In panchina: Seculin, Ponsi, Duca, Silvestri, Giovannini, Gargiulo, De Maio, Panada. Allenatore: Tesser 5. ARBITRO: Aureliano di Bologna 5.5.

RETI: 6’pt Botta, 21’pt Folorunsho, 9’st aut. Cittadini, 46’st Di Cesare, 50’st Diaw.

NOTE: serata ventosa, terreno in ottime condizioni, spettatori 18.115 (paganti 10.464, abbonati 7.651), incasso non comunicato.

Espulso al 29’pt Maiello per somma di ammonizioni.

Ammoniti Maiello, Cittadini, Gerli, Caprile, Mallamo.

Angoli 11-1 per il Modena.

Recupero: 2′; 6′.