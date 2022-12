Mondiali Qatar 2022, Cheddira: “Torno stanco ma felice. Non vedo l’ora di giocare con il Bari”

Dopo la semifinale Mondiale in Qatar, Walid Cheddira è pronto a dare una mano al suo Bari. Registrate da ‘Radio Bari,’ ecco le dichiarazioni dell’attaccante della squadra di Mignani: “Stanco, ma felice – sottolinea TuttoBari.com -. Non vedo l’ora di ripartire con il Bari. Ringrazio tutto il popolo biancorosso per l’affetto. Il Mondiale è stata una esperienza incredibile, unica, irripetibile. Ho affrontato campioni come Ronaldo e abbiamo raggiunto un traguardo storico. Sono davvero felice, ma la testa è già al Bari”, conclude l’attaccante marocchino.