Modena, sbancato il Tardini: Falcinelli e Bonfanti stendono il Parma

Il Modena sbanca il Tardini dopo trentanove anni e sconfigge il Parma per 1-2 nel primo anticipo della quattordicesima giornata della Serie B 2022/2023. I ragazzi di Tesser vanno a segno due volte nei primi quarantacinque minuti e poi sono diligenti nel gestire le folate dei padroni di casa nel secondo tempo. Tre punti d’oro nel derby emiliano per gli ospiti, che staccano momentaneamente le zone calde della classifica. Brutta battuta d’arresto, invece, per i padroni di casa, che falliscono l’aggancio alla Reggina seconda. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – Il primo tempo è un incubo per il Parma. In sette minuti, infatti, la squadra di Tesser buca la difesa di Pecchia ben due volte. Prima ci pensa Falcinelli con un imperioso colpo di testa e poi Bonfanti con uno splendido piatto destro al volo. Decisivo Tremolada, autore di entrambi gli assist con il suo mancino. Nella ripresa la presa degli ospiti si allenta un po’. I padroni di casa ne approfittano ed al 70′ trovano la rete che dimezza lo svantaggio. Il merito è di Vazquez, che trasforma il calcio di rigore concesso da Serra. Nei minuti finali i parmensi producono il massimo sforzo ma il fortino modenese riesce a reggere. Molto bravo Gagno, decisivo in più di qualche occasione nel recupero.