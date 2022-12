Genoa, Sturaro su Portanova: “Aspetto delicato, cerchiamo di alleggerirgli la giornata”

Stefano Sturaro ha parlato anche della situazione di Manolo Portanova, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo: “Quello di Manolo è un aspetto extracalcistico molto delicato. Noi da compagni, da amici, l’unica cosa che abbiamo potuto fare è cercare di alleggerirgli un po’ la giornata, cerchiamo di essere sempre gli stessi”, ha detto il centrocampista ex Juventus.