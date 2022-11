Genoa, striscione dei tifosi a Pegli: “Blessin game over”

Il tempo di Alexander Blessin al Genoa sembra ormai essere finito. Dopo le perplessità della società, che ragiona sul futuro del tecnico dopo la sconfitta di Perugia, anche alcuni tifosi hanno preso posizione. Presso il centro sportivo Signorini di Pegli è infatti apparso uno striscione firmato dalla Gradinata Nord che recita: “Blessin Game Over“. Nonostante l’esonero appare ormai annunciato, i dirigenti del club sono divisi tra chi vorrebbe continuare a dargli fiducia e chi vorrebbe mandarlo via. Qualora si decidesse per la seconda opzione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Andreazzoli e Bjelica.