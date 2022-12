Genoa: Manolo Portanova mandato in tribuna contro il Sudtirol

Il Genoa ha deciso di mandare in tribuna Manolo Portanova in occasione della gara casalinga contro il Sudtirol, appuntamento valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il giocatore, inizialmente figurante nell’elenco dei convocati, non scenderà in campo insieme ai propri compagni. La scelta della società si è resa necessaria per via della situazione del ventiduenne azzurro. Quest’ultimo, l’altro ieri, è stato condannato dal Tribunale di Siena a sei anni di reclusione per violenza di gruppo nei confronti di una ragazza.