Genoa, Gilardino: “Settimana molto intensa, ci portiamo a casa le note positive”

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto al Del Duca contro l’Ascoli nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Volevamo arrivare a giocare con due punte, un giocatore come Aramu poteva dare qualità in questa gara. La partita è stata molto equilibrata e sporca, non abbiamo subito reti. La squadra era dispiaciuta perché avrebbe voluto vincere. Arrivavamo da una settimana molto intensa, ci portiamo a casa le note positive. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, sapevamo che qui bisognava essere pronti su duelli e seconde palle. Dobbiamo trovare più soluzioni offensive nel lavoro che facciamo durante la settimana. Sento la fiducia della società, io sono pienamente a disposizione”.