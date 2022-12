Genoa, i convocati per il Sudtirol: c’è Portanova

Il Genoa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida casalinga contro il Sudtirol, valida per la 16esima giornata della Serie B 2022/2023. C’era grande attesa per conoscere la decisione del club ligure su Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Come filtrava alla vigilia, il Grifone non ha preso posizione e ha regolarmente convocato il centrocampista. Una scelta legittima, in quanto, essendo la sentenza di primo grado, il classe 2000 rimane un uomo libero, ma che sicuramente farà discutere. Questa la lista completa per la prima di Alberto Gilardino nella sua nuova avventura al Genoa. Portieri: Agostino, Martinez, Semper; Difensori: Bani, Boci, Czyborra, Dragusin, Hefti, Sabelli, Vogliacco; Centrocampisti: Frendrup, Gadames, Ilsanker, Jagiello, Lipani, Portanova, Strootman, Sturaro; Attaccanti: Aramu, Coda, Gudmundsson, Puscas, Yalcin, Yeboah.