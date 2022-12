Genoa, Blessin: “Ho sentito fiducia dalla società, il gruppo è intatto”

Il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cittadella, che arriva al termine di una settimana complicata. L’allenatore tedesco era infatti in discussione dopo il ko di Perugia, ma la dirigenza ha deciso di dargli fiducia: “Non era scontato e forse qualcuno non se l’aspettava. Accetto questa decisione così come accetterò tutte le altre durante l’anno. Ho parlato con la società ed ho sentito grande fiducia. Proveremo ad uscire da questa situazione, ciò che posso assicurare è che ci metterò sempre la faccia“.

Blessin ha poi fatto chiarezza sulla frase che aveva fatto discutere in settimana “I giocatori sembrano dei dilettanti”: “Ho sbagliato ad usare questo termine in italiano, visto che in tedesco vuol dire altro. Il gruppo è intatto, anzi negli ultimi giorni il rapporto si è fatto sempre più stretto. Proveremo a dimostrarlo in campo, ho tanta fiducia nella squadra“. Infine, in vista del prossimo avversario il ct dei liguri ha detto: “Dobbiamo essere più cinici e imparare dalle ultime gare. Il Cittadella viene qui per vincere? Noi li aspettiamo. Cambieremo qualcosa, vediamo cosa succederà“.