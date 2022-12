Genoa: Blessin ancora in bilico, ma dirige l’allenamento mattutino

La panchina di Alexander Blessin è ancora in bilico, proprio come già accaduto sette giorni fa. La sconfitta del Genoa contro il Cittadella ha messo nuovamente a rischio la posizione dell’allenatore, a cui era stata confermata la fiducia nei giorni precedenti al match. Per ora il tecnico tedesco resta alla guida della squadra, che si è allenata in mattinata, ma proseguono le valutazioni sul suo operato. I due punti conquistati nelle ultime cinque partite sono senza dubbio un bottino misero per una squadra che punta a vincere il campionato di B. I liguri sono attesi dalla sfida contro il Sudtirol, in programma giovedì.