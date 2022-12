Frosinone-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni su Frosinone-Ternana: ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming del match valevole per la diciannovesi magiornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida di alta classifica tra il Frosinone primo, con 36 punti, e la Ternana ottava, 26 punti ed impegnata ad iscriversi alla corsa per un posto playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 dicembre alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

