Frosinone-Ternana 3-0, Andreazzoli: “Per un tempo alla pari, poi abbiamo pagato gli errori”

Aurelio Andreazzoli ha parlato nel post-partita di Frosinone-Ternana 3-0, match valevole per il campionato di Serie B 2022/2023. Allo “Stirpe” arriva una sconfitta pesante per gli umbri contro la capolista del campionato, un risultato che il tecnico analizza così: “Per un tempo abbiamo giocato alla pari con la squadra più forte del campionato, poi abbiamo preso il secondo gol che non è concepibile e contro queste squadre gli errori li paghi – spiega Andreazzoli – In queste partite ci sono i livelli, sappiamo che abbiamo dei difetti e che ci sono i livelli in certe situazioni. Il secondo gol forse ci ha anche un po’ tagliato le gambe.”