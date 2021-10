Formazioni ufficiali Vicenza-Reggina: Serie B 2021/2022

by Antonio Sepe

Serie B 2018-2019 Logo

Le formazioni ufficiali di Vicenza-Reggina, match dell’ottava giornata di Serie B 2021/2022. I padroni di casa finalmente non sono più il fanalino di coda della classifica grazie al successo contro il Pordenone: ora servono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. In trasferta in Veneto la Reggina, che non ha iniziato affatto male la stagione ed è in piena lotta per i playoff. Calcio d’inizio alle ore 14.00. Di seguito le scelte degli allenatori.

Le formazioni ufficiali

Vicenza: Grandi, Brosco, Pasini, Padella, Di Pardo, Zonta, Ranocchia, Calderoni, Dalmonte, Diaw, Longo

Reggina: Turati, Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara, Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo, Menez, Galabinov