Formazioni ufficiali Venezia-Ternana, Serie B 2022/2023

Alle ore 14 allo stadio Penzo di Venezia si affronteranno Venezia e Ternana, partita valida per la quindicesima giornata di Serie B 2022/23. I padroni di casa dopo la vittoria in trasferta contro il Palermo, vogliono confermarsi questo pomeriggio per abbandonare le zone basse della classifica. Gli ospiti invece vogliono rifarsi dopo la sconfitta subita a Pisa, per rimanere ancora in zona playoff. Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo:

Venezia: Bertinato, Ceccaroni, Ceppitelli, Wisniewski, Tessmann, Andersen, Candela, Zampano, Crnigoj, Johnsen, Pohjanpalo

Ternana: Iannarilli, Coulibaly, Sorensen, Falletti, Mantovani, Di Tacchio, Partipilo, Diakitè, Cassata, Pettinari, Corrado