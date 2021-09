Formazioni ufficiali Ternana-Pisa, Serie B 2021/2022

by Deborah Sartori

Ternana 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Ternana-Pisa, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vanno a caccia dei primi punti stagionali ma non sarà facile contro la squadra toscana, prima in classifica a punteggio pieno. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.15 di sabato 11 settembre. Di seguito le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Martella; Palumbo, Salzano; Mazzocchi, Falletti, Furlan; Donnarumma.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, Marin, De Vitis; Gucher, Marsura; Lucca.