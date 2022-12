Formazioni ufficiali Ternana-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana-Como, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Quattro punti nelle ultime due partite per la squadra ora affidata ad Andreazzoli, mentre gli ospiti che erano sembrati un po’ in ripresa circa un mese fa ora sono tornati a vincere poco. Il successo non arriva da cinque gare e la classifica resta deficitaria. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di domenica 18 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-COMO

TERNANA: Iannarilli, Defendi, Mantovani, Sorensen, Corrado, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Falletti, Partipilo, Favilli.

COMO: Ghidotti, Odenthal, Scaglia, Binks, Ioannou, Faragò, Bellemo, Arrigoni, Blanco, Gabrielloni, Cutrone.