Formazioni ufficiali Ternana-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana-Cagliari, match valido per la sedicesima giornata della Serie B 2022/2023. E’ sfida al Liberati tra due squadre in crisi nell’ultimo periodo: i padroni di casa non vincono da sei giornate così come i sardi, e per entrambe l’ultimo successo risale al 15 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Ternana: Iannarilli, Ghiringhelli, Mantovani, Sorensen, Corrado, Agazzi, Di Tacchio, Palumbo, Falletti, Pettinari, Partipilo

Cagliari: Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Deiola, Viola, Makoumbou, Kourfalidis, Luvumbo, Lapadula.