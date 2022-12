Formazioni ufficiali Sudtirol-Modena, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Modena, sfida valida per la 19esima giornata della Serie B 2022/2023. Sfida interessante tra due squadre che sono separate da quattro punti, in una classifica serratissima, tanto che i canarini hanno solo tre lunghezze sulla zona playout. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Cittadella, mentre la squadra di Tesser non vince da tre turni. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SUDTIROL-MODENA

Sudtirol: Poluzzi, Curto, Mazzocchi, D’Orazio, Nicolussi, Belardinelli, Rover, Tait, De Col, Marconi, Masiello.

Modena: Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Gargiulo, Giovannini, Diaw, Falcinelli.