Formazioni ufficiali Pordenone-Benevento: Serie B 2021/2022

by Antonio Sepe

Gianluca Lapadula, Benevento - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Pordenone-Benevento, match della trentacinquesima giornata di Serie B. Appuntamento cruciale in Friuli, dove i padroni di casa devono vincere per evitare l’aritmetica retrocessione. A caccia dei tre punti anche Lapadula e compagni, ancora in corsa per la promozione diretta senza dover passare dai playoff. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 15:00 di lunedì 18 aprile. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Pordenone: Bindi; El Kauoakibi, Barison, Dalle Mura, Perri; Zammarini, Pasa, Lovisa; Cambiaghi, Butic, Candellone.

Benevento: Paleari; Letizia, Pastina, Barba, Foulon; Viviani, Acampora, Petriccione; Tello, Farias, Moncini.