Formazioni ufficiali Pisa-Brescia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa-Brescia, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Match tra la settima e l’ottava in classifica, due squadre che puntano ai playoffs della seconda divisione italiana. Però da un lato un Pisa in buona forma, dall’altro un Brescia per il quale si è vociferato negli ultimi giorni un cambio di allenatore. Clotet è a rischio e deve portare a casa un risultato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-BRESCIA

PISA: Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Jureskin; Toure, Nagy, Marin; Morutan, Torregrossa, Gliozzi.

BRESCIA: Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Labojko, Galazzi, Van de Looi; Viviani; Ayé, Moreo.