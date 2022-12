Formazioni ufficiali Pisa-Ascoli, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa-Ascoli, sfida valida per la 16esima giornata della Serie B 2022/2023. In scena un interessante scontro diretto tra due squadre che sono di poco fuori dalla zona playoff e vogliono provare a rientrarci. I toscani non perdono di fatto da tre mesi, alternando da allora solo pareggi e vittorie, mentre gli ospiti non vincono da oltre un mese, raccogliendo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-ASCOLI

PISA: Livieri, Barba, Hermannsson, Esteves, Beruatto, Nagy, Ionita, Marin, Tramoni, Sibilli, Torregrossa

ASCOLI: Guarna, Tavcar, Botteghin, Bellusci, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco, Ciciretti, Mendes, Lungoyi