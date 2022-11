Formazioni ufficiali Perugia-Genoa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Perugia-Genoa, sfida valida per la 14esima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 8 punti all’attivo, e sono attesi dal complicatissimo testa a testa con il Grifone, che è terzo in classifica ma non vince da un mese. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 27 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PERUGIA-GENOA

PERUGIA: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasoli, Bartolomei, Santoro, Paz, Oulai, Olivieri, Di Carmine

GENOA: Semper, Sabelli, Dragusin, Bani, Vogliacco, Jagiello, Strootman, Frendrup, Yalcin, Puscas, Coda