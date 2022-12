Le formazioni ufficiali di Palermo-Como, sfida valida per la 16esima giornata della Serie B 2022/2023. Sarà questo scontro tra due squadre di bassa classifica a concludere la scorpacciata odierna, con ben nove partite del campionato cadetto. I rosanero sono tornai alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia, e hanno la possibilità di allungare ancora sulle zone caldissime nel caso dovessero battere i lombardi, che a loro volta hanno l’occasione di agganciare i siciliani in classifica, in caso di successo. Como che, tra l’altro, non ha ancora mai vinto in trasferta, in questa stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-COMO

PALERMO: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala, Segre, Damiani, Gomes, Vido, Brunori, Di Mariano

COMO: Vigorito, Binks, Cagnano, Da Riva, Vignali, Bellemo, Arrigoni, Odenthal, Cerri, Cutrone, Mancuso