Formazioni ufficiali Palermo-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Palermo-Cagliari, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Si trova in un buon momento la squadra di casa, in grado di ottenere un successo e due pareggi nelle ultime tre uscite. Dal Cagliari ci si aspettava molto di più rispetto all’attuale undicesimo posto in classifica. La squadra di Liverani arriva da una vittoria che i sardi sperano possa rappresentare un punto di partenza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di domenica 18 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-CAGLIARI

PALERMO: Pigliacelli, Sala, Gomes, Segre, Brunori, Di Mariano, Stulac, Nedelcearu, Valente, Mateju, Bettella

CAGLIARI: Radunovic, Nandez, Lapadula, Altare, Capradossi, Falco, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kourfalidis