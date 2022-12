Formazioni ufficiali Genoa-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa-Sudtirol, sfida valida per la 16esima giornata della Serie B 2022/2023. Importante testa a testa tra due squadre in piena zona playoff: il Grifone tenta di rialzare la testa in un momento difficile che ha portato all’esonero di Blessin, e alla sua prima uscita il neoallenatore Gilardino deve anche fare i conti con la grana Portanova, su cui il club non ha preso posizione. La formazione ospite non perde da fine agosto, ma viene da cinque pareggi consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-SUDTIROL

GENOA: Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Frendrup, Strootman; Aramu, Coda, Gudmundsson.

SUDTIROL: Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra; Tait, Crociata, Nicolussi Caviglia, Rover; Marconi, Siega.