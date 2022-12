Formazioni ufficiali Genoa-Cittadella, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cittadella, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Il tecnico dei liguri, Blessin, è stato confermato in settimana nonostante questa prima parte di stagione non stia rendendo particolarmente felici né la dirigenza né tantomeno i tifosi rossoblù. Ora però l’allenatore deve riportare la sua squadra alla vittoria che manca da più di quaranta giorni. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-CITTADELLA

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman; Aramu, Gudmundsson, Portanova; Puscas. Allenatore: Blessin

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Varela, Magrassi. Allenatore: Gorini.