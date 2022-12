Formazioni ufficiali Frosinone-Ternana, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Ternana, sfida valida per la 19esima giornata della Serie B 2022/2023. I giallazzurri di Fabio Grosso vogliono subito tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Pisa e la sconfitta di Genova nelle ultime due giornate. Avversaria odierna una Ternana comunque non in un grande momento, nonostante il cambio sulla panchina, con Andreazzoli che ha sostituito Cristiano Lucarelli. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-TERNANA

Frosinone: Turati, Sampirisi, Kalaj, Ravanelli, Frabotta, Lulic, Boloca, Rohden, Insigne, Caso, Mulattieri

Ternana: Iannarilli, Coulibaly, Sorensen, Palumbo, Proietti, Falletti, Mantovani, Favilli, Partipilo, Diakitè, Martella