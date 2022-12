Formazioni ufficiali Cosenza-Ascoli, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Ascoli, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Non un periodo semplice per la formazione di casa, che ha conquistato un solo punti nelle ultime tre giornate ed ora è in una zona di classifica ad alto rischio. Di fronte un Ascoli guidato da mister Bucchi fresco di rinnovo di contratto. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di domenica 18 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA-ASCOLI

COSENZA: Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Kornvig, Voca, Florenzi; Brignola, Merola; Larrivey.

ASCOLI: Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco; Gondo, Dionisi.