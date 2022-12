Formazioni ufficiali Brescia-Reggina, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia-Reggina, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Scontro ad alta quota, tra i lombardi sesti in classifica e i calabresi che si trovano in seconda piazza. Il Brescia è tornato alla vittoria la scorsa giornata dopo ben otto risultati negativi consecutivi e cercheranno di dare continuità a quel successo. La squadra di Inzaghi invece vuole proseguire il suo bel momento di forma. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-REGGINA

BRESCIA: Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorini, Mangraviti, Bertagnoli, Viviani, Van de Looi, Ndoj, Ayè, Moreo.

REGGINA: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Fabbian, Hernani Jr; Canotto, Menez, Rivas.