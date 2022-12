Formazioni ufficiali Brescia-Parma, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia-Parma, sfida valida per la 17esima giornata della Serie B 2022/2023. Scontro diretto ai margini della zona playoff, tra due squadre che hanno come obiettivo quantomeno lottare per la promozione nella massima serie. I lombardi, che si sono affermati in entrambi gli scontri diretti lo scorso anno, arrivano dal pareggio contro il Cosenza, mentre i ducali hanno perso due delle ultime tre partite. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di lunedì 12 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-PARMA

Brescia (4-4-2): Lezzerini; Karacic, Cistana(C), Adorni, Mangraviti; Benali, Viviani, Van De Looi, Ndoj; Moreo, Ayé.

A disposizione: Andrenacci; Pace, Papetti, Jallow; Galazzi, Nuamah, Labojko, Olzer; Bianchi.

Parma (4-3-3): Chichizola; Osorio, Balogh, Del Prato, Valenti; Estevez, Bernabè, Juric; Vazquez, Tutino, Man.

A disposizione: Santurro, Corvi, Bonny Ange, Hainaut, Coulibaly, Circati, Zagaritis, Kiala.