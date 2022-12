Formazioni ufficiali Benevento-Palermo, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Benevento-Palermo, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Le cose sembrano stiano migliorando per Fabio Cannavaro alla guida della squadra campana, che nelle ultime due giornate ha battuto la Spal e ottenuto un bel pareggio contro la Reggina seconda in classifica. Oggi allo “Stirpe” arriva un Palermo reduce da due sconfitte di fila e desideroso di ritornare in carreggiata. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-PALERMO

BENEVENTO: Paleari, Letizia, Acampora, Masciangelo, Farias, Improta, La Gumina, Viviani, Leverbe, Forte, Capellini.

Allenatore: Cannavaro.

PALERMO: Pigliacelli, Sala, Gomes, Segre, Brunori, Di Mariano, Nedelcearu, Damiani, Valente, Mateju, Bettella.

Allenatore: Corini.