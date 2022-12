Formazioni ufficiali Bari-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari-Pisa, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Il successo alla squadra di Mignani manca da ben sette partite, finite con tre sconfitte e quattro pareggi. Quest’oggi i biancorossi proveranno a sbloccarsi davanti al proprio pubblico, ma di fronte troveranno un Pisa che al contrario è in grandissima forma. Nove risultati utili di fila per la squadra allenata da D’Angelo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-PISA

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Folorunsho, Botta, Scheidler, Antenucci

A disp.: Frattali, D’Errico, SalcedoGalano, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Benedetti, Mallamo

All. M. Mignani

Pisa (4-3-1-2): Livieri, Hermannsson, Torregrossa, Toure, Nagy, Mastinu (c), Beruatto, Tramoni, Rus, Morutan, Barba

A disp.: Dedik, Guadagno, Canestrelli, Jureskin, Marin, Gliozzi, Sibilli, Estevez, Ionita, De Vitis, Calabresi, Tramoni

All. L. D’Angelo