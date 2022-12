Formazioni ufficiali Ascoli-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Como, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Due squadre alle quali la vittoria manca da alcune settimane, ma che giungono a questo match in situazioni diverse. I marchigiani dopo l’ottimo avvio di stagione hanno un po’ frenato nelle ultime settimane, mentre per i comaschi i tre risultati utili consecutivi, seppur due son stati pareggi, rappresentano certamente un miglioramento rispetto al disastroso inizio di campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ASCOLI-COMO

Ascoli (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Bellusci; Falzerano, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Lungoyi, Dionisi.

A disp. Bolletta, Salvi, Ciciretti, Gondo, Adjapong, Donati, Giordano, Bidaoui, Giovane, Tavcar, Buchel, Mendes.

All. Bucchi

Como (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Ioannou; Iovine, Bellemo, Arrigoni; Cerri, Mancuso, Cutrone.

A disp. Vigorito, Binks, Cagnano, Da Riva, Faragò, Gabrielloni, Blanco, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri, Ambrosino.

All. Longo