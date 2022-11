Cesc Fabregas: “Mi vedo un giorno allenatore del Como in Serie A”

“Quando ho iniziato a parlare con Dennis Wise, ho visto un progetto molto sano ed emozionante, con un margine di crescita molto, molto, importante. Tutte queste cose messe insieme hanno reso il progetto molto affascinante e così completo che era impossibile dire di no”. Queste le parole di Cesc Fabregas in un’intervista esclusiva a Dazn, disponibile da oggi con il titolo “L’ultimo sogno”. L’ex Barcellona, oggi in forza al Como, insegue l’ultimo obiettivo della carriera: la Serie A con il suo nuovo club. “Io ho avuto molta fortuna nella mia carriera, ho vissuto momenti indimenticabili che mai avrei pensato di poter vivere. Anche questo è un momento della mia vita in cui posso imparare – sottolinea il 35enne centrocampista spagnolo, ex Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco – Cercherò di finire qui la mia carriera nel migliore dei modi e poi di aiutare il club in ogni modo possibile”. Campione del mondo e d’Europa (due volte) con le ‘Furie Rosse’, Fabregas tra cinque anni si vede “come un allenatore. È difficile dire dove e come. Al Como? Sì, può darsi, ma in questo momento abbiamo un tecnico (Longo, ndr) per cui abbiamo tanto rispetto. Però potessi sognare e scegliere, mi piacerebbe immaginarmi sulla panchina del Como in Serie A. Sarebbe un sogno diventato realtà”.