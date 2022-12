Cagliari, Ranieri la prima scelta per la panchina. Ballardini e Iachini le alternative

Sono giornate importanti per il futuro del Cagliari, che dovrà prendere una decisione sul sostituto di Fabio Liverani, esonerato ieri dopo una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante. La società vuole mantenere l’obiettivo della promozione in Serie A e per questo punta ad un tecnico di livello: il nome è quello di Claudio Ranieri. La trattativa esiste ed è avviata, ma ci sono da limare dettagli non di piccolo conto riguardo l’aspetto economico. L’ex tecnico del Leicester vuole garanzie, la società sarda vorrebbe tentare l’affondo ma allo stesso tempo è frenata dall’attuale posizione in classifica.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Davide Ballardini, poi sono stati fatti anche i nomi di Iachini e D’Aversa. Ma con il Cosenza, in attesa di novità, in panchina potrebbe andare Roberto Muzzi, responsabile a tempo dello staff tecnico che nel frattempo preparerà la squadra in vista dell’incontro di Santo Stefano. Poi ci sarà tempo per prendere una decisione, dato che la Serie B si ferma fino al 14 gennaio.