Cagliari-Parma in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni su Cagliari-Parma: ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming del match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida di media-alta classifica tra il Cagliari undicesimo, con 18 punti, e il Parma sesto, a pari punti però Bari e Ternana e a soli 4 punti dal secondo posto. Sempre 4 punti sono quelli che distanziano le due squadre, lontane però ben 5 posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

