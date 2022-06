Cagliari, Liverani nuovo allenatore: atteso in Sardegna per la firma

by Davide Triolo

Fabio Liverani - Foto Antonio Fraioli

Fabio Liverani sarà, con ogni probabilità, il nuovo allenatore del Cagliari. La compagine isolana si affiderà dunque al tecnico italiano, ex Lecce e Parma nonché ex centrocampista tra Palermo e Fiorentina. Dopo la breve era Walter Mazzarri, conclusasi con Agostini e la retrocessione dei sardi, il Cagliari ha pensato di poter ripartire al meglio in Serie B alla guida di Liverani; come noto e palesato anche in Serie A, con alterne fortune, l’allenatore italiano propone un gradevole calcio offensivo, non disdegnando peraltro dei rischi difensivi funzionali a far bene in attacco. Liverani, in data mercoledì 8 giugno, è atteso a Cagliari per raggiungere il centro sportivo di Assemini e successivamente firmare un contratto che lo legherà appunto alla panchina della società rossoblu. I sardi vogliono ripartire sin da subito ad alti livelli, con Liverani come volto principale.