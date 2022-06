Cagliari in ritiro ad Assemini dal 3 luglio: tanti i giocatori in uscita

by Enrico Ricciulli

Alessio Cragno - Foto Antonio Fraioli

Il Cagliari inizierà la preparazione il prossimo 3 luglio in vista del campionato di Serie B. Il ritiro è previsto ad Assemini e non in Trentino come negli anni scorsi. Alla fine del mese sono previste due amichevoli contro Strasburgo e Leeds. La squadra si ritroverà agli ordini del nuovo tecnico Fabio Liverani. Previste tante uscite nelle prossime settimane. Il primo a partire dovrebbe essere Bellanova in direzione Inter. Il Monza, invece, ha messo gli occhi su ben quattro calciatori sardi. Si tratta di Joao Pedro, Cragno, Carboni e Nandez.