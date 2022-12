Cagliari, esonerato Liverani. Ranieri in pole: “Pronto già nel 2022 per nuova avventura”

Scossone in casa Cagliari, che in mattinata ha annunciato l’esonero di Fabio Liverani, avvenuto dopo la sconfitta contro il Palermo. A dispetto delle ambizioni di un pronto ritorno in Serie A, la formazione sarda al momento occupa la quattordicesima posizione, più vicina alla zona playout che non a quella playoff: “Il Cagliari ha reso noto di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini e Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La società augura a tutti loro il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Sky Sport ha rilanciato la forte candidatura di Claudio Ranieri, che, interpellato a margine della sua visita alla camera ardente di Mario Sconcerti, ha dichiarato: “Se sono pronto a tornare su di una panchina nel 2023? Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l’anno nuovo? Il Cagliari? Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore”.