Brescia-Parma, Pecchia: “Contento per vittoria e prestazione. Bonny straordinario”

“Sono molto contento per la vittoria e per la prestazione. La squadra ha risposto alla grande al momento e all’emergenza. L’unico rammarico è che bisogna chiudere prima le partite, perché il Brescia poteva rovinarci la festa con il colpo di testa di Moreo. L’esclusione di Sohm? Il mio compito è migliorarli dal punto di vista tecnico, fisico e professionale. Ci sono valutazioni che prendo con il club, c’è stata una ‘scivolata’ che ci può stare. Finisce lì, da domani si riparte”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico del Parma Fabio Pecchia dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Brescia con i gol di Man e Bonny. E sul classe 2003: “L’ho conosciuto quest’anno, è molto giovane ma con un fisico straordinario e con una grande tecnica nel dribbling. Mi auguro che il gol possa dargli maggiore consapevolezza”.