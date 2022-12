Benevento, Cannavaro: “Risultato importante, ma la classifica non ci sorride”

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, al termine del match vinto 1-0 contro il Cittadella valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Mi è piaciuta molto la squadra, soprattutto a livello di attenzione. Bisognava essere più cinici, qualsiasi episodio poteva costarci caro. Dobbiamo continuare su questa strada, era la terza gara in una settimana e mancava brillantezza. Risultato importante, ma nonostante due vittorie consecutive la classifica non ci sorride. Preferisco guardare le squadre dietro piuttosto che quelle che sono davanti. Dopo la sosta cercheremo di fare un lavoro diverso per arrivare alla fine del campionato in ottime condizioni. I nostri calciatori hanno l’intelligenza per giocare con qualsiasi sistema. In questo momento dobbiamo essere più equilibrati. Ora il mio pensiero è già rivolto al Modena”.